«Parola d’ordine? Continuità» 

Grande gioia, a Piscinas, per la vittoria di Giacomo Bachis che, con 278 voti ha sconfitto lo sfidante ex vicesindaco Gian Luca Trastus, con 20 voti di scarto (si è fermato a 258).

Il neo sindaco Giacomo Bachis ha voluto subito ringraziare «tutti coloro che mi hanno votato e il gruppo dei miei candidati, che hanno svolto una campagna elettorale seria e corretta. Ora dobbiamo metterci subito a lavorare, per dare continuità al lavoro svolto nei 5 anni precedenti e mandare avanti sia i progetti già finanziati, sia quelli futuri che sono contenuti anche nel programma elettorale». Sulla composizione della Giunta non e' ancora trapelato nulla, se non quanto anticipato, durante campagna elettorale, dal sindaco uscente Mariano Cogotti, che si era schierato apertamente a sostegno di Bachis: aveva dichiarato che, in caso di vittoria di Bachis, sarebbe rientrato in giunta, stavolta con il ruolo di assessore tecnico. In Consiglio entrano in maggioranza Camilla Concas, Orsolina Atzori, Pierluigi Muscas, Martino Matteu, Katia Matteu, Melania Floris e Edoardo Atzori. In minoranza entrano Trastus con Fabrizio Pintus e Federica Palmas.

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