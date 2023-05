Parola di Zerocalcare: «Un pezzo di Sardegna nella mia serie Netflix»  

Le ultime volte in Sardegna furono nel 2015 a Cagliari e nel 2018 a Gavoi. Ecco perché Zerocalcare (Michele Rech) ci tiene subito a chiarire che «La Sardegna è un territorio che, colpevolmente, frequento poco, ma per il quale ho una stima tale da averle tributato una scena nel secondo episodio della mia nuova serie animata, “Questo mondo non mi renderà cattivo” a breve su Netflix. Spero di poter frequentare la Sardegna più spesso in futuro, non appena ne avrò la possibilità. So che tra chi è andato a combattere a fianco dei curdi in Rojava c’erano anche diversi sardi, ma nei miei viaggi non ho avuto modo di incontrarli».

Ancora una volta il fumetto scala i piani alti e scardina la porta dell’Olimpo letterario: non è un caso che Zerocalcare, con la graphic novel “No sleep till Shengal” (Bao Publishing), ha vinto la XIX edizione del Premio Terzani che ritirerà oggi a Udine nell’ambito del Festival letterario Vicino/Lontano. L’opera è il reportage di un viaggio compiuto dall’autore in Iraq all’interno della comunità ezida di Shengal minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde.

Questo libro è soprattutto una testimonianza che evidenzia il dramma di popolazioni in guerra?

«Un po’ entrambe le cose. Intanto perché effettivamente è la loro storia: io sono letteralmente andato a raccogliere la loro voce, non era il libro su una mia avventura. Il mio personaggio in questo caso lo uso più che altro per creare una sorta di continuità con gli altri libri, per portare quei lettori a conoscere queste storie che altrimenti magari non guarderebbero. Sono sempre scettico su quanto rimane poi una volta chiuso il libro. Quanto sedimenta, quanto agisce sulla coscienza dei lettori? E quanto finisce per essere qualcosa che dura il tempo di una lettura? Non so se le percentuali sono edificanti».

Del mondo a nord dell’Iran che cosa l’ha sorpresa o intristita di più?