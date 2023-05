Parola di trequartista: «Arzachena, resto qua» 

Arzachena. Ha esordito in Serie A il 27 aprile 2014 con la maglia del Cagliari, subentrando nel finale col Parma a Mauricio Pinilla. Nato il 25 agosto 1996, Antonio Loi, attaccante-trequartista di Isili, oggi è un punto di forza dell’Arzachena (Serie D, girone G).

L’annuncio

Da dove non ha intenzione di andare via: «Qua ho trovato serenità e sento la fiducia della società. Mi dispiace per alcuni infortuni muscolari che sto cercando di risolvere. Il rimpianto è non riuscire ad avere continuità». Il ritorno nei professionisti? «In Serie A è difficile ma sono convinto di potermi riavvicinare».

I primi calci al pallone con l’Isili, poi il passaggio al Cagliari a 10 anni dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili sino all’esordio in prima squadra. «A 16 anni ero già nel giro della prima squadra», racconta Loi. «Era il Cagliari di Cellino e la squadra si era classificata in undicesima posizione. Il sogno di esordire nella massima serie si realizza nel 2014 contro il Parma di Cassano. Dentro di me ero convinto di poter stare a quei livelli. Essendo un ragazzo di 16 anni non ero tanto maturo». Successivamente ha indossato le maglie di Carpi, voluto fortemente da Giuntoli, attuale ds del Napoli, Reggiana, Modena, Feralpisalò e dal 2018 Arzachena (con una parentesi a Muravera), chiamato dal direttore Antonello Zucchi. «Quando lo portai», dice Zucchi, «militavamo in Lega Pro. Un giocatore con qualità immense».

Il bilancio