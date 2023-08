Parola di Ron: «La Sardegna? È un dono di Dio»  

Ai messaggi virtuali preferisce le lettere, fosse anche solo per un pensiero. «Scriverne una ci apre il cervello e il cuore, siamo costretti a fare una certa fatica ma viene ripagata anche dalla gioia di chi la riceve. Io credo ancora a queste cose perché sanno di vero». Non a caso Ron (all’anagrafe Rosalino Cellamare) ha dedicato alle lettere anche un brano del suo ultimo album intitolato “Sono un figlio”. Anche da lì attingerà oggi per il concerto in programma alle 21 all’Arena di Marina Piccola, a Cagliari, nell’ambito della rassegna Cagliari dal vivo a cura di Bflat e Forma e Poesia nel jazz con il contributo di Comune e Ministero della cultura. «Ma ci saranno anche le canzoni rimaste orfanelle, quelle che a volte vengono trascurate perché magari la casa discografica preferiva promuoverne altre».

Giusto una toccata e fuga, anche se il cantautore lombardo (nato a Dorno, in provincia di Pavia, da famiglia contadina di origini pugliesi) confida il suo amore per l’isola: «Se uno va alle Maldive o in qualche altra parte del mondo e fa un paragone, la Sardegna vince sempre: credo sia davvero un dono di Dio». E un pezzo di Sardegna c’è anche nel brano “Un’astronave nel cielo”, arricchito dalla partecipazione del trombettista Paolo Fresu. «Grande musicista e persona straordinaria».

Settant’anni e cinquanta di carriera. Ha fatto un bilancio della sua vita?

«Ci sono arrivato senza accorgermene, senza stare a chiedermi che anno è o mammamia come sta passando il tempo. Queste cose non mi hanno mai impensierito, forse perché ho dentro un po’ di bambino che non mi lascia, mi piace arrivare al momento inconsapevolmente».

Con “Annina” ha voluto omaggiare le donne, sembra che lei assuma un po’ la veste di motivatore.

«Assolutamente. Questa canzone è nata da una lettera che ho ricevuto, me ne arrivano tantissime e mi piace molto. Il mittente è una ragazza che mi ha inviato anche la sua fotografia. Una giovane molto bella, che però non si sentiva adatta a viver la vita come le sue compagne. Ciò la rendeva triste e soprattutto sola. Io sono convinto che la grande vittoria delle donne sia anche scoprire che la bellezza esteriore sia certamente un regalo, ma se non è accompagnata dalle bellezza interiore si diventa anche più tristi».

L’album “Sono un figlio” sembra un inno all’amore, inteso nel senso più ampio che comprende anche quello nei confronti del nostro pianeta. Nasce dal fatto che è preoccupato?

«Preoccupatissimo. È evidente che non siamo stati così bravi a tutelarlo e non so se riusciremo a riparare. Anche se preferisco pensare che ci sia voglia dentro di rimediare».

“I gatti” racconta sì di un amore finito, ma il titolo e il riferimento ai felini anche nel testo lasciano trasparire una certa sensibilità nei confronti degli animali.

«I gatti sono delle creature fantastiche, un po’ inglesi nel modo di fare molto diverso dai cani. Ma tutti gli animali sono meravigliosi. Per me, quando torno a casa, è una gioia essere accolto dai miei cani che mi aspettano. Gli animali hanno salvato tante persone, bisogna stare attenti: maltrattandoli facciamo male a loro e a noi stessi».

Come nasce il duetto di “Questo vento” con Leo Gassman?

«Lui era nel mio studio a fare un suo disco e abbiamo avuto modo di conoscerci di più. Ho scoperto tanto talento, è un ragazzo molto attento agli altri, una persona semplice. “Questo vento” è un dialogo fra due generazioni, ci siamo divertiti e ho voluto che fosse lui a scrivere le parole che cantava».

Lei che figlio è stato?

«Un birbante pazzesco, però ho sempre sentito il valore delle persone intorno, della mia famiglia. Ciò mi ha fatto crescere rispettandola, purtroppo oggi non sempre è così».

