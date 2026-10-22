«Parola di napoletano: Sardegna, sei favolosa!» 

La battuta pronta, la gestualità e quella capacità di trasformare un episodio quotidiano in un racconto comico. Biagio Izzo porta a Cagliari la sua napoletanità con “Un italiano di Napoli”, il monologo in programma questa sera alle 21 all’Auditorium del Conservatorio. A organizzare l’appuntamento è l’associazione “Il Leone e le Cornucopie”, presieduta da Tiziana Biscu. Volto familiare del cinema e della televisione, l’attore torna all’incontro diretto con la platea per raccontare abitudini, contraddizioni e piccoli paradossi della vita di tutti i giorni. Napoli è il punto di partenza di un viaggio nel quale anche chi è nato altrove può riconoscersi: tra parole e gesti, la risata diventa un modo per raccontare ciò che ci accomuna.

Lo show

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti, da leggere con il sorriso. «Siamo tutti italianissimi, ma il milanese è un italiano di Milano, il palermitano un italiano di Palermo», spiega Izzo. Le differenze diventano così materia comica, a partire dalle abitudini che cambiano con il passare degli anni. «Nello spettacolo racconto sprazzi di vita, mettendo a confronto la mia generazione con quella nuova». Tra riferimenti alla chirurgia estetica e osservazioni su come è cambiata la figura delle mamme, il monologo gioca con il contrasto tra passato e presente, tra i valori di ieri e i costumi di oggi. Il confronto è un pretesto per sorridere delle nostre manie, comprese quelle che fatichiamo ad ammettere. Nessuna categoria viene risparmiata, perché il gioco funziona quando tutti possono sentirsi chiamati in causa. «Un luogo comune che vorrei smontare? Nessuno. L’importante è ironizzare su tutti, sono luoghi comuni proprio perché ognuno ci si può riconoscere».

Sempre Bibì

Al cinema accanto a Massimo Boldi e Christian De Sica, nelle commedie di Vincenzo Salemme, in televisione e sul palcoscenico: Biagio Izzo ha attraversato quarant’anni di spettacolo diventando un volto di casa per generazioni di spettatori. Eppure, dietro i tanti ruoli, riconosce ancora il ragazzo degli esordi. «Sono lo stesso che ha iniziato quarant’anni fa, poi ho smussato, perfezionato, italianizzato», racconta. Un mestiere affinato nel tempo senza perdere il legame con quella prima identità comica, nata prima dei grandi schermi e della popolarità nazionale. «Mi chiamavano Bibì, ho portato avanti per anni il duo Bibì e Cocò. Ma io sono Bibì, non lo interpreto, e lo sarò per sempre». Un nome che riassume il filo del suo percorso: cambiare, crescere, raggiungere platee diverse continuando a riconoscersi nella propria comicità.

«La mia Isola»

Quando parla della Sardegna, il racconto prende i colori delle vacanze. «Mi ricorda l’estate: il mare, la gioia, il sole, il calore. La amo», racconta Izzo. Un legame coltivato negli anni, tra soggiorni e viaggi lungo le coste: «Sono stato in tanti villaggi, da Villasimius a Santa Margherita. L’anno scorso ho trascorso una settimana intera tra Sardegna e Corsica». E in occasione dell’appuntamento cagliaritano, il giudizio arriva senza esitazioni: «È un’Isola bellissima».

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