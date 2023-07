Parola dei Black Eyed Peas: «A Olbia faremo un grande show» 

A distanza di 6 anni dall’ultima volta e dal concerto del Cala di Volpe, i Black Eyed Peas ritrovano la Sardegna. «È una splendida regione d’Italia: il pubblico ci ha riservato un’accoglienza molto calorosa nel 2017, quindi siamo molto contenti di tornare», dicono Apl.de.Ap, Will.i.am e Taboo.

Saranno loro i grandi protagonisti della terza data del Red Valley Festival il prossimo 14 agosto, nella formazione base dei tre rapper californiani. Senza Fergie, voce femminile di punta della band hip hop dance più famosa al mondo dall’anno dell’exploit, di “Elephunk” (2003) e delle hit “Shut Up”, “Where Is The Love?”, “Hey Mama” e “Let’s Get It Started”, fino al 2017. Ma con J. Rey Soul, con cui hanno collaborato nel nono album in studio “Elevation”, quello dei tormentoni “Don’t You Worry”, “Bailar contigo” e “Simply the Best”, uscito a novembre, e partecipato come super ospiti all’ultimo Festival di Sanremo.

Cosa deve aspettarsi Olbia?

«Metteremo in scena un grande show, un mix di brani preferiti dai nostri fan di lunga data e alcuni successi più recenti. E J. Rey Soul sarà sul palco con noi: in oltre 25 anni di carriera abbiamo lavorato con molte artiste di talento, cantanti potenti e piene di anima, ma che Apl.de.Ap abbia scoperto J. Rey Soul come concorrente di The Voice Philippines è stata una fortuna per noi».

Il vostro nuovo disco “Elevation” è ricco di collaborazioni: una che vi è rimasta particolarmente impressa?

«Amiamo collaborare con molti artisti diversi, ed è davvero difficile sceglierne uno solo, ma avere nel disco due ospiti speciali come Shakira e David Guetta, che hanno collaborato con noi su "Don’t You Worry", è uno dei momenti di spicco di “Elevation”. Più in generale, i Black Eyed Peas sono noti per le collaborazioni e per il fatto di lavorare in molti generi musicali e in diverse lingue: sarebbe interessante collaborare con un artista italiano. Vediamo cosa succede mentre siamo in Italia!».

Mai avuto crisi creative?

«Il Covid è stato impegnativo: ci siamo sempre nutriti dell’energia della folla e gran parte della nostra musica è stata creata per essere ascoltata ad alto volume e vissuta insieme, e all’improvviso non abbiamo più potuto farlo a causa del lockdown. Il primo passo per uscirne è stato rendersi conto che non potevamo continuare a stare seduti e a preoccuparci. Così, abbiamo iniziato ad adottare la tecnologia con dirette, realtà virtuale ecc. e a sperimentare palchi a distanza, con telecamere robotizzate e software video che ci hanno permesso di esibirci in sicurezza ma come gruppo, tutti sullo stesso palco».

Rap, hip-hop, electro-dance e latin-pop: il percorso dei Black Eyed Peas può essere considerato un’evoluzione o possiamo dire che i Black Eyed Peas stanno ancora cercando se stessi?

«Lo consideriamo un’evoluzione: decisamente! Abbiamo alcuni principi che ci hanno sempre guidato, come la missione di costruire una comunità, diffondere l’amore e l’unità e cose simili, ma non diremmo che c’è una sola versione o un solo suono dei Black Eyed Peas che stiamo cercando di raggiungere. Ogni nostro album è molto diverso e si evolve con i tempi: per noi, quindi, è effettivamente un processo in continua evoluzione».

I primi estratti di “Elevation” sono diventati subito dei tormentoni: ve l’aspettavate?

«Volevamo offrire alla gente un’atmosfera incoraggiante e di ottimismo per far sentire il mondo un posto migliore dopo l’uscita dalla pandemia: testi come “Don’t you worry ’bout a thing/’Cause everything’s gonna be alright” (Non preoccuparti di nulla perché tutto andrà bene) hanno sicuramente creato un precedente per il resto dell’album. Dal punto di vista sonoro, poi, “Elevation” è un mix di pop, della nostra vibe hip-hop old-school, con il sapore latino di alcuni degli artisti più in voga del momento, come Daddy Yankee, Nicky Jam e altri, ma l’accoglienza che ha ricevuto l’album è stata incredibile!».

RIPRODUZIONE RISERVATA