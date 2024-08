Parola degli Obama: yes, she can 

CHICAGO. La speranza è tornata negli Stati Uniti con Kamala Harris e Tim Walz. Parola di chi con il concetto di “hope” è diventato il primo presidente nero degli Stati Uniti e di chi è diventata la più carismatica First Lady, Barack e Michelle Obama. La coppia d’oro torna nella sua Chicago e infiamma la convention contrapponendo l’America di Harris - ottimista, diversificata, plurale, aperta, compassionevole - contro quella oscura, divisa e intrisa d’odio di Donald Trump.

«Bizzarra ossessione»

«Yes she can», ha detto Barack dedicando ad Harris il suo iconico slogan, subito adottato dalla folla. «Siamo pronti per la presidente Kamala Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce», ha sottolineato Obama tra gli applausi, per poi spargere sarcasmo su Trump e la sua «bizzarra ossessione» per le dimensioni delle folle ai comizi, e ha sottolineato il concetto con un gesto diventato virale sui social.

Il momento di Walz

E di “hope” ha parlato Michelle, acclamata anche più del marito. «Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio ma fuori da qui. La speranza sta tornando», ha detto definendo Harris «la mia ragazza». «È più che pronta a diventare presidente». E adesso «chi lo dice a Trump che il lavoro che vuole è “un lavoro da neri”?». Prima sul palco era salito il second gentleman Doug Emhoff, che ha definito sua moglie Kamala Harris «una guerriera gioiosa». La penultima giornata vede come star il candidato alla vicepresidenza, Tim Walz, preceduto da due icone dem come Bill Clinton e Nancy Pelosi e due astri nascenti, Pete Buttigieg e Josh Shapiro.

