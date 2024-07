Parodi e Marielli a “Unione Cult” 

Ma cosa sono davvero i tormentoni? Furbi prodotti discografici o canzoni destinate, alla fine dell’estate, a lasciare comunque un segno sulla nostra musica? Francesca Figus, in questa nuova puntata di “Unione Cult”, in onda su Radiolina questo pomeriggio alle 14.30, ne parla con Luca Parodi e Gino Marielli. Il discografico e produttore, figlio del grande Andrea, e il musicista, anima dei Tazenda, ci raccontano cosa c’è dietro questi successi che, dopo il primo ascolto, ci entrano in testa.