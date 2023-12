Parma-Palermo,  spettacolo e gol 

Parma. Il big match della Serie B, al Tardini tra Parma e Palermo, regala una partita straordinaria. Il Parma va sotto di due gol, punito da due errori di Hernani tradotti da Brunori in due magie nei primi 20 minuti, ma nella ripresa, orchestrati da un Bernabè magistrale, i crociati riescono ad accorciare le distanze con Estevez, prima della doccia fredda di Segre. In pieno recupero però, Mihaila al 91’ e Charpentier al 95’ riacciuffano il Palermo. Una rimonta che vale il primato. Nelle altre due gare di giornata, il Como supera il Modena per 2-1 con gol di Verdi e Gabrielloni per i lariani e di Zaro per gli ospiti. Infine, Reggiana e Brescia pareggiano per 1-1 (Gima e Moncini).

RIPRODUZIONE RISERVATA