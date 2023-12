Parma ko, rigori Viola 

Passa la Fiorentina, ma che sofferenza. Poco prima di mezzanotte, il rigore di Beltran consente al popolo viola di esultare dopo aver subito il Parma (che milita in Serie B) fino alla fine dei tempi regolamentari, quando Riccardo Sottil su rigore aveva realizzato il gol del 2-2 all’89’. Nel primo tempo, tanto Parma, con due reti in un paio di minuti: al 21’ Bernabè e al 23’ Bonny mettevano a nudo i limiti difensivi dei padroni di casa, consentendo agli emiliani di sognare il blitz. Nella ripresa, la prima rete della Fiorentina con Nzola, un gran gol con palla sotto l’incrocio. Quindi, il pari di Sottil e la corsa fino ai tempi supplementari, nel corso dei quali il risultato non cambiava. Ai rigori, uno su tre del Parma e quarti di finale per la squadra di Italiano, che invece di penalty ne infilava quattro su quattro.

La Fiorentina, sospinta da un pubblico encomiabile vista la temperatura molto bassa della serata, adesso aspetta di conoscere chi sfiderà nel match dei quarti di finale: il 20 dicembre si giocherà l’altra gara degli ottavi, quella fra Inter e Bologna allo stadio Meazza di Milano. All’orizzonte, l’ipotesi di una sfida appassionante fra nerazzurri e viola.

RIPRODUZIONE RISERVATA