Parma, De Rossi o un profilo estero l’erede di Chivu 

Ancora movimenti sulle panchine del calcio. Il Palermo ha ufficializzato l'ingaggio di Pippo Inzaghi che ha firmato un contratto biennale, con opzione per il terzo anno in caso di promozione. Il Parma sta lavorando al sostituto di Chivu e sta sondando profili stranieri. Avviati i contatti con l'olandese Van Bommel, ma De Rossi resta in lista. Un altro giovane italiano vola in Premier League. Il Brighton ha prelevato, a titolo definitivo dal Verona, il difensore centrale dell'Under 21 Coppola, con un contratto per cinque stagioni. Coppola, 21 anni, due presenze con la nazionale maggiore italiana, attualmente è in Slovacchia per l'Europeo Under 21.

Non solo giocatori, ma anche dirigenti per la Premier: Teti è il nuovo ds del Wolverhampton. Del mercato ha parlato il ds della Lazio, Angelo Fabiani, per assicurare che la società non si priverà «di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori». Tra questi c'è Zaccagni: «Nessuno dei big è sul mercato. So che piace molto a Conte e Manna, ma non abbiamo intenzione di privarcene». Intanto la Lazio ha messo nel mirino Man, esterno destro rumeno classe 1998 del Parma. Per quanto riguarda Tchaouna, è sempre più vicino al Burnley. Il Napoli continua a guardare in Premier. Oltre all'interesse per Nunez, (da capire la fattibilità dell'operazione con il Liverpool), il club sta provare a fare il colpo Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea. L'esterno ha però un ingaggio alto. L'alternativa resta Lucca, che ha già dato il suo sì. Si attende che il Pisa ufficializzi Vural, centrocampista, e Lusuardi, difensore centrale. Entrambi vengono dal Frosinone. Il Milan ha accelerato per il centrocampista Xhaka, del Bayer Leverkusen, capitano della nazionale svizzera. È intanto partita la prima offerta formale al Valencia per il 22enne Guerra La cifra totale messa sul piatto dal ds rossonero Tare è di 20 milioni, comprensiva di parte fissa e bonus. Dalla Turchia arriva la notizia di un interessamento della Fiorentina per il trequartista polacco Szymaski del Fenerbahce, seguito anche dal Napoli. In casa Juve resta complicato arrivare a Osimhen, ma i bianconeri comunque hanno intenzione di provarci. Gli ostacoli riguardano sia il cartellino del Napoli che l'ingaggio del nigeriano, per cui insisterà anche l'Al-Hilal dopo il Mondiale per Club. Come secondo attaccante valutato Emegha dello Strasburgo, classe 2003 olandese di origini nigeriane che Comolli conosce avendolo affrontato con il Tolosa. Per ora è solo un'idea ma da seguire.

