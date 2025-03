Parma: cibo e sicurezza,  la protesta di Coldiretti  

Anche la Sardegna in prima fila a Parma in difesa del cibo Made in Italy. Un grande corteo ha attraversato strade e piazze della città emiliana (una delle capitali dell’agroalimentare italiano), guidato dal presidente nazionale Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo. Chiusura davanti alla sede dell’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, che ha il compito di valutare l’immissione sul mercato dei nuovi alimenti. Alla mobilitazione hanno partecipato anche numerosi sindaci sardi. «In piazza», ha detto il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, «c’è un intero mondo agricolo che non chiede favori, ma rispetto e tutele per un settore strategico».

