Parma-Cagliari stasera vale la finale 

Il grande giorno è arrivato. Dopo l’incredibile rimonta (da 0-2 al 3-2) di martedì alla Unipol Domus, la sfida col Parma si sposta oggi al Tardini, con fischio d’inizio alle 20.30. Al Cagliari di Ranieri (foto) basterà il pareggio per conquistare la finale dei playoff contro il Bari (che si è aggiudicato ieri l’altra semifinale col Südtirol per 1-0). L’attesa è snervante, l’entusiasmo contagioso in tutta la Sardegna. Saranno 1300 i tifosi presenti nello spicchio di stadio riservato agli ospiti, tanti altri hanno trovato posto nei vari settori. E c’è chi vivrà il match dalla Domus dove saranno allestiti i maxischermi.

l Alle pagine 58, 59