Parma-Cagliari, la grande carica dei tifosi 

Lo straordinario abbraccio di 2.500 tifosi (foto Stefano Anedda), in Curva Nord, ha accompagnato l’allenamento del Cagliari all’antivigilia della trasferta di Parma, gara2 delle semifinali playoff per la Serie A. Un clima straordinario, dopo la fantastica vittoria in rimonta martedì sera contro i ducali. Al Tardini, domani, fischio d’inizio alle 20.30, «affronteremo una squadra dalle grandi individualità, che gioca un bel calcio», ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa. «Ci dobbiamo mettere il cuore». Oggi Bari-Südtirol: all’andata 1-0 per la squadra di Bisoli.

