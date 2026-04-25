Parma, basta una rete per festeggiare la salvezza 

Parma 1

Pisa 0

Parma (5-3-2) : Suzuki, Delprato (36' st Almqvist), Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri, Bernabè (33' st Estevez), Nicolussi Caviglia (33' st Sorensen), Keita (21' st Ordonez), Strefezza (21' st Elphege), Pellegrino. In panchina Corvi, Rinaldi, Britschgi, Valenti, Carboni, Ondrejka, Oristanio. All. Cuesta.

Pisa (3-5-2) : Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (36' st Lorran), Leris (20' Tourè), Akinsamiro (35' st Cuadrado), Aebischer, Vural (1' st Piccinini), Angori, Stojilkovic (21' st Meister), Moreo. In panchina Nicolas, Scuffet, Coppola, Calabresi, Albiol, Hojholt, Stengs,Iling-Junior. All. Hiljemark.

Arbitro : Calzara di Varese.

Rete : nel st al 37' Elphege.

Parma. Una rete di Nesta Elphege sigilla l'1-0 che significa la salvezza matematica del Parma, mentre la retrocessione del Pisa è a una passo. Al Tardini di fronte i due allenatori più giovani della Serie A. Lo spagnolo Carlos Cuesta, classe 95', di tre anni più “anziano” lo svedese Oscar Hiljemark. Dai due nuovi entrati Almqvist e Sorensen nasce l'azione che porta Nesta Elphege a segnare il gol decisivo sotto porta al 37’ della ripresa: stop e tiro. Decima vittoria con il minimo scarto per Cuesta, dodicesimo “clean sheet” per la difesa: è la salvezza firmata dal giovanissimo profeta spagnolo di calcio “all'italiana”.

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