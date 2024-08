Parma a sorpresa: atalanta battuta 

Bergamo. La prima vera sorpresa è confezionata dal Parma dell’ispirato Dennis Man, un gol più bello dell’altro nell'inaspettato 4-1 finale, ai danni dell’Atalanta, preoccupata per il ginocchio sinistro di Scamacca in vista della Supercoppa Europea alla vigilia di ferragosto. L’amichevole del “Tardini” è stato un passo avanti per Pecchia e un paio indietro per Gasperini, apparso seccato con una difesa capace di farsi sorprendere alle spalle.

I bergamaschi, comunque, hanno cominciato a ritmi lenti subendo il doppiettista rumeno soprattutto nel primo tempo. È il 6’, quando va in scena l’aggiramento da destra del protagonista gialloblù che taglia da fascia a fascia insaccando di sinistro, evitando la copertura di Godfrey. I nerazzurri non sanno reagire fino al raddoppio di Bonny alla mezzora incrociando il destro su lancio lungo di Coulibaly. A riaprirla ci prova Lookman al 33’, approfittando anche della maldestra uscita di piede fuori area di Suzuki sul filtrante dalla trequarti di Scamacca, ma è davvero un fuoco di paglia. In avvio di ripresa, al 4’, a Scamacca si gira il ginocchio sinistro su imbeccata di Ruggeri e deve subentrargli De Ketelaere. L’ennesimo contropiede con l’ex Cremonese Valeri a metterci lo zampino agevola il tocco sotto del doppiettista Man. I cambi non spostano gli equilibri mai trovati da Gasperini e al 21’ Partipilo, pescato da centrocampo da Sohm, prova il cucchiaio alzando troppo la parabola. Una dozzina di minuti dopo la palla inattiva gestita da Estevez nella sua metà campo gli consente la fotocopia, stavolta a segno.

