Parliamo di storia 

“Storicamente”, il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu, è dedicato al decennio che va dal 1930 al 1940. Questo terzo ciclo prosegue il percorso di rivisitazione a grandi linee della storia della Sardegna contemporanea.

Nelle sue 8 puntate si avvarrà del contributo di docenti universitari, storici, studiosi e ricercatori. Nella prima in onda questa sera alle 21 ci occuperemo del consolidamento del consenso al fascismo anche nell’isola in questo periodo con l’intervento di Gianmarco Mancosu storico dell’Accademia Britannica presso l’Università di Londra e di antifascismo con Walter Falgio presidente dell’Istituto Sardo per la Storia dell’Antifascismo e della Società Contemporanea.