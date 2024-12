«Parlavo con lui quando lo uccise» 

Un omicidio in diretta, al telefono, gli ultimi istanti di vita di Giovanni Fresi vissuti anche dai suoi cari che lo hanno sentito morire. Nell’aula della Corte d’Assise di Sassari, ieri, hanno raccontato la fine tragica dell’orefice di Arzachena, la compagna Anna Maria Cudoni e il nipote Nadir. Tutti e due testimoni del dramma consumato la notte tra il 26 e il 27 dicembre dell’anno scorso. Quando Michele Fresi, in preda alle allucinazioni generate dall’acido lisergico, sferra un violentissimo colpo di bastone al padre, Anna Maria Cudoni sta parlando con la vittima al telefono. E lei ieri ha confermato tutto ai giudici: «Giovanni mi ha detto che era con Michele, che stava sistemando alcune cose. Mancavano pochi minuti all’una. Improvvisamente, mentre parlavo con il mio compagno, ho sentito un urlo disumano, quindi solo un rantolo. Poi il silenzio. Chiamavo Giovanni e non rispondeva, ho chiuso e ho rifatto il numero, ma niente, più niente». Giovanni Fresi viene colpito mortalmente dal figlio proprio mentre sta parlando con Anna Maria Cudoni. L’omicidio avviene tra via Adua e via Ruzittu, vicino alla casa di Michele Fresi. E Anna Maria Cudoni pochi minuti dopo avere ascoltato il compagno agonizzante, vedrà il suo corpo per terra, senza vita, coperto di sangue. Anna Maria Cudoni, assistita dall’avvocato Massimo Schirò, è parte civile nel processo. Ieri è stata sentita come teste del pm, una deposizione puntuale, senza incongruenze. La donna si è commossa quando è stata mostrata la foto del suo fidanzamento con Giovanni Fresi.

«Aiutava suo figlio»

«La nostra relazione – ha detto la testimone – è iniziata nel 2012. Qualche anno fa siamo andati a vivere nella stessa casa. Giovanni si occupava del figlio, io sono sempre stata a conoscenza dei problemi di Michele. Ma il padre era convinto che non gli avrebbe mai fatto del male. La sera del 26 dicembre io e Giovanni eravamo a cena, qualcuno lo avvisò che il figlio dava in escandescenze davanti a un bar, nel centro di Arzachena. Giovanni si preparò ed uscì». Sarà l’ultima volta che la donna vede il compagno vivo. Dopo solo una telefonata tra i due, quella chiusa con il rantolo di Giovanni Fresi. Anche il nipote della vittima, Nadir, ha raccontato la sua telefonata con lo zio: «Parlavo con lui e sentivo che diceva a Michele – Non mi riconosci? Sono babbo». Pochi istanti e Giovanni sarà colpito. Anche ieri Michele Fresi, assistito dall’avvocato Pier Franco Tirotto, ha seguito l’udienza in piedi, lo sguardo fisso davanti a se. Il processo riprenderà il 21 gennaio.

