Parlamento, Angelucci è il più ricco 

Roma. Il deputato leghista Antonio Angelucci (che ha militato a lungo nelle fila di Forza Italia prima di convertirsi al salvinismo) si conferma il parlamentare più ricco: con quasi 5 milioni di euro (per la precisione 4,77) di redditi dichiarati nel 2024, l’editore di Libero - che da qualche tempo ha aggiunto alla sua scuderia testate come Il Giornale e Il Tempo - ha scavalcato la deputata di Forza Italia Cristina Rossello, ferma a entrate di poco superiori ai tre milioni di euro (3,159). Lo scrive il Corriere della Sera on line facendo riferimento alle dichiarazione dei redditi dei parlamentari e precisando Angelucci, nell’arco delle sue quattro legislature, ha dichiarato complessivamente redditi per quasi 50 milioni. Al terzo posto tra i parlamentari più ricchi c’è Renzo Piano: l’archistar, senatore a vita, chiude il podio con 2,039 milioni dichiarati al fisco (francese). Alla cifra si sommano i redditi dichiarati in Italia (365 mila euro), per un totale che sfiora i 2,5 milioni di euro.

