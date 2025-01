Parla Liverani: ho lavorato bene, troppa negatività 

Liverani, come sta? «Benissimo. Sto andando a vedere la Lazio allo stadio». Fortunato. «A Roma si respira calcio tutti i giorni». L’ex allenatore del Cagliari nella stagione 2022-2023, ospite de “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, esonerato a dicembre ‘22, non ha sassolini nelle scarpe, nessun rimpianto, anzi: «Secondo me sono stati sei mesi positivi, ho vissuto in un ambiente super negativo dopo la retrocessione, la squadra poteva giocarsela tranquillamente in alto e non meritavamo di pareggiare o perdere alcune partite». L’analisi è serena: «La squadra stava crescendo, nei primi mesi la gente vedeva tutto negativo, anche il presidente Giulini era sotto tiro e io ho pagato il fatto di essere una sua scelta, non siamo partiti bene e il resto lo conoscete». In studio, Fabiano Gaggini e Valentina Caruso fanno i nomi: Dossena mai utilizzato, gli acquisti accolti con scetticismo di Viola e Lapadula poi rivelatisi azzeccati. «Ho cercato sempre di condividere le scelte, Viola e Lapa chiamati in accordo con la proprietà, erano i giocatori ideali per fare quello che volevo io, lo stesso dicasi per Makoumbou. Volevamo tenere Walukiewicz, io volevo giocatori che avessero fatto il ritiro e Dossena non era fra questi, poi si è preso lo spazio che merita, le sue qualità sono indiscutibili».

In rossoblu

«Non ci sono sassolini da levarsi, a Cagliari ho conosciuto tante brave persone, ho lavorato 24 ore al giorno al centro sportivo, non siamo stati fortunatissimi nella prima parte di campionato, un pizzico di fortuna è arrivato più avanti». Ranieri: «Un mostro sacro, con lui è cambiata l’atmosfera, l’entusiasmo è scoppiato di nuovo anche per merito del suo carisma». Felici: «Ero presidente di una società dilettantistica romana e avevo Felici, poi l’ho portato a Lecce e dalla Primavera è passato in prima squadra, le sue caratteristiche le sta dimostrando in Serie A». Zappa: «È uno che ci tiene, è attento e concreto. Si comporta bene, sul campo ha continuità e dedizione». Il Cagliari: «Ha trovato convinzione, lotterà fino alla fine». Chi l’ha sorpresa? «Luperto per continuità e solidità. E Piccoli è uno di quelli che mi piace di più. A Lecce c’è qualche dispiacere per non averlo trattenuto. Merita di giocare». Giulini: «Ci sentiamo spesso, non solo per gli auguri. Nessun rancore, so qual è il mio lavoro e vivo con serenità».

