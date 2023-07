Parla Catzola, il cuoco del Colle:  che difficile ai fornelli con gli 007 

Non chiamatelo chef, ci tiene a precisarlo: da 34 anni Pietro Catzola è il cuoco dei presidenti della Repubblica. Da Triei al Quirinale, ne ha servito cinque: Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. E relative consorti. Uno dei suoi sogni era scrivere un libro, si avvera con il suo diario di bordo “Il cuoco dei presidenti. Vita e ricette di un marinaio al Quirinale”, che ha presentato nel fine settimana al festival Costellazioni Letterarie a Lotzorai insieme alla giornalista Francesca Lai.

L’a rruolamento

Essere cuoco dei presidenti non era nei suoi pensieri ma un un episodio gli ha cambiato la vita, fino ad allora legata al mare. Arruolato in Marina nel 1975 a soli 16 anni, dapprima imbarcato sulla nave Ammiraglio Magnaghi come addetto ai viveri, diventa non solo cuoco ma viene scelto per cucinare nelle occasioni ufficiali. Proprio durante un evento con importanti personalità sull'Amerigo Vespucci lo nota il presidente Francesco Cossiga, che lo convoca al cassero chiedendogli di trasferirsi nelle cucine del Quirinale. Catzola inizialmente rifiuta, alla seconda chiamata dice sì anche per avvicinarsi alla sua amata famiglia. Il 6 novembre 1989 inizia l’avventura in quelle immense cucine da 1500 metri quadri. Dopo soli 23 giorni il primo evento istituzionale , il pranzo con l’allora presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov: «Le cucine pullulavano di agenti dei servizi segreti che ci osservavano, la pressione era tanta». Cossiga lo volle al Colle ma fu Scalfaro a confermarlo. Un rapporto speciale lo strinse con la figlia Marianna che «rivoluzionò le cucine del Quirinale passando dalla preistoria al futuro». Non solo successi, anche incidenti di percorso come quando servì a Scalfaro un baccalà troppo salato o quando presentò un bollito a bassa temperatura in un brodo limpidissimo e iperfiltrato a Napolitano, che gli disse: «Non mi ci voglio specchiare , per noi vanno bene anche due dita di grasso». In compenso il primo presidente rieletto era ghiotto di dolci, amava le formaggelle e le sebadas. Cossiga invece amava la bottarga.La signora Franca Ciampi gli insegnò a fare le tagliatelle, Clio Napolitano la ricetta del cardone. «Tra quanto a tavola?» è la domanda che il presidente ogni giorno fa a Pietro. E non manca mai di chiedergli come sta: «Umano in un modo in cui molte persone non saranno mai», dice.

Bush e il babà-gate

Ha cucinato per Fidel Castro, la regina Elisabetta II, Oriana Fallaci, Bill Clinton con le sue intolleranze. L'intoppo nel menù per Bush arrivò quando si scoprì che era astemio e per dessert era previsto il babà inzuppato al rum (recuperato poi bagnandolo nella spremuta d ’arancia). Due rammarichi: non aver potuto cucinare per il Santo Padre e non aver mai imparato a fare su filindeu. Eppure Catzola non dimentica mai le sue radici: i piatti che propone nei suoi menu sono spesso quelli della tradizione sarda e quando cucinò per Barack Obama per un raduno di grandi chef alla Casa Bianca si presentò così: «Sono un cuoco sardo, di Triei».

RIPRODUZIONE RISERVATA