Parkinson, al via le terapie con l’infusore sottocute 

L’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino ha recentemente avviato una nuova terapia per i pazienti affetti da malattia di Parkinson in fase medio-avanzata, impiantando per la prima volta un infusore sottocutaneo di Levodopa liquida (Foslevodopa/Foscarbidopa). Il dispositivo, disponibile sul mercato dall’anno scorso, permette una somministrazione continua del farmaco, superando i limiti delle terapie orali tradizionali che richiedono numerose assunzioni giornaliere e che, col tempo, perdono efficacia.

La terapia è stata applicata a un paziente con frequenti cadute e gravi difficoltà motorie. Dopo solo una settimana, si è registrata una significativa riduzione delle cadute, un recupero dell’autonomia e un drastico calo nell’uso di compresse: da otto a due al giorno. «È un grande passo avanti per la neurologia del Medio Campidano», afferma Marcello Deriu, responsabile dell’ambulatorio Parkinson.

Già adottata a Cagliari, Sassari e Nuoro, la terapia – che ha dato dimostrazione di essere efficace – conta oggi una trentina di pazienti trattati in tutta la Regione.

Il successo dell’intervento a San Gavino è stato reso possibile grazie alla sinergia tra neurologi, medici e infermieri della Medicina, in particolare del Day Hospital, con un ruolo cruciale svolto dalla coordinatrice Laura Ferrau. Fondamentale è stata la formazione del paziente e del caregiver per l’uso corretto dell’infusore e per la gestione autonoma a domicilio.

Anche la farmacia ospedaliera ha contribuito in modo decisivo, garantendo tempestivamente la fornitura del farmaco, dell’infusore e degli accessori necessari.

«È un traguardo importante per la cura del Parkinson nel territorio», conclude Deriu.

Altri pazienti con sintomi fluttuanti e scarsa risposta ai farmaci orali potranno accedere alla nuova terapia nei prossimi mesi.

