Parità di genere, un nuovo traguardo per le aziende attive nel territorio 

Certificare le aziende nell’ambito della parità di genere. Questo il tema affrontato a Nuoro nell’incontro tra le aziende del territorio, Pier Paolo Arca, direttore dell’ente di certificazione Aenor Italia, e Maurizio Torre, consulente ed auditor Iso 9001. L’evento, promosso dalle Consigliere di parità regionale e provinciale Tiziana Putzolu e Lorena Urrai, ha chiarito l’importanza della certificazione, disciplinata dalla legge 162 del 2021. Alle aziende che dimostreranno la conformità, l’effettività e l’efficacia della propria politica in tema di parità di genere, di rispetto della maternità, di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti e di parità di mansioni e salario, è consentito di certificare il proprio stato per accedere ad agevolazioni, vantaggi e sgravi fiscali. Soddisfatta Lorena Urrai: «L’incontro è stato propedeutico ad un webinar che a breve chiarirà nel dettaglio tutto ciò che serve per avere la certificazione». (s. d.)

