Parità di genere, un incontro con gli alunni  

Pienone di giovanissimi dell’Istituto comprensivo Gramsci-Rodari, nella sala consiliare del Comune di Sestu, per “La violenza di genere dal punto di vista dei più piccoli”, il convegno organizzato dalla sezione sestese della Fidapa.

«È stato molto bello e coinvolgente, abbiamo puntato sull'educazione al rispetto partendo dai più piccoli, fondamentale per contrastare e prevenire la violenza di genere», racconta la referente Monica Tascedda. I bambini osservavano interessati e intervenivano con domande e riflessioni. Tascedda si è soffermata sull’importanza della diffusione della cultura del rispetto, mentre Ida Gasparini ha trattato il valore delle pari opportunità. Molto ascoltato anche l’intervento dell’ispettrice della Questura di Cagliari, Simona Pappalardo, sull’importanza del rispetto a partire dalle parole, e sulla tutela delle vittime.

«Un’iniziativa fantastica, l'attività didattica con i bambini ha avuto un’ottima risposta», commenta la sindaca Paola Secci.

