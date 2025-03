Parità di genere, premio Deiana all’istituto Ianas 

“Navigare in parità: skipper per un giorno” è il progetto dell’istituto Ianas di Tortolì per promuovere la parità di genere che ha vinto il premio regionale Graziano Deiana, aggiudicandosi 5 mila euro. «In un contesto sociale in cui persistono stereotipi di genere riguardo a capacità e ruoli, è fondamentale promuovere attività concrete che favoriscano il superamento di queste barriere, valorizzando le pari opportunità - spiegano le docenti Lorena Melis e Valeria Volpis -. Attraverso il mare, simbolo di libertà e scoperta, nasce l’idea di un progetto che mette al centro le nostre studentesse, offrendo un’opportunità di empowerment e consentendo di sperimentarsi in un contesto maschile come la navigazione». Dopo la formazione per condurre la barca vela si terrà la regata. A scuola si è svolto un workshop con la campionessa mondiale di vela Caterina Banti. (fe. me.)

