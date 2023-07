«Parità di genere imperfetta, cambiare la legge elettorale» 

Due emendamenti per modificare la legge elettorale statutaria e garantire un’equa rappresentanza di genere nel Consiglio regionale della Sardegna. A proporlo è stata l’associazione Coordinamento 3 che, con uno sguardo rivolto alle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento sardo, in programma per il 2024, rilancia il tema della parità di genere. L’obiettivo è scongiurare uno squilibrio fra uomini e donne nella composizione del prossimo Consiglio regionale.

«Sono necessari nuovi strumenti - ha precisato Carmina Conte, presidente di Coordinamento 3 - per allontanare la possibilità di uno squilibrio anacronistico. Oggi abbiamo solo undici consigliere su 60 membri del Consiglio, meno del 20 per cento. Sono percentuali inaccettabili, che non fanno onore alla Sardegna nel contesto nazionale e la spediscono al quattordicesimo posto tra le regioni in materia di equità di genere nelle istituzioni».

A elaborare gli emendamenti, presentati ieri nella sala stampa della Fondazione di Sardegna a Cagliari, sono stati due costituzionalisti sardi: Carla Bassu, docente di Diritto pubblico comparato dell’Università di Sassari, e Andrea Deffenu, docente di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari. «La prima modifica – ha spiegato Deffenu – riguarda la sostituzione del comma 4 dell'articolo 4 della statutaria, e dispone che in ciascuna lista circoscrizionale siano indicati alternativamente una candidatura femminile e una maschile, sempre in numero pari. Anche nel caso di due soli componenti in lista, dev’essere rispettata l’alternanza e la doppia preferenza». Mentre il secondo emendamento, ha evidenziato Bassu, «è un comma aggiuntivo, dopo il comma 3bis dell’articolo 4. Prevede che tra i capilista di uno stesso gruppo nessun genere, maschile o femminile, possa essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento».

Due modifiche importanti che, «se si vuole, si possono votare con un’ampia convergenza politica e in tempi rapidi», ha precisato Deffenu. «Le indicazioni dei due costituzionalisti – ha concluso Conte – rappresentano una piccola, grande rivoluzione. Noi non vogliamo farci trovare impreparate all'appuntamento elettorale. La norma sulla doppia preferenza di genere ha sicuramente portato una maggiore presenza femminile, ma il meccanismo di composizione delle liste non ancora non garantisce l’elezione di un numero realmente paritario di consigliere».

