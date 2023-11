Parità di genere con le quote celesti 

Guai a inquadrarle nelle quote rosa. Loro, il posto se lo sono guadagnato a suon di studio e duro lavoro e hanno, evidentemente, sbaragliato la concorrenza dei colleghi. Il Comune di Lanusei è a guida femminile per oltre il 70 per cento: su 28 dipendenti a tempo indeterminato, ben 21 sono donne. E adesso che il Comune cerca tre vigili urbani, inserisce nel bando una clausola di riserva dettata da norme ben precise: in caso di parità in graduatoria verrà assunto un uomo, perché di donne ce ne sono già abbastanza. Compresa la segretaria comunale, Alessandra Pistis. Degli 8 funzionari e dei 18 istruttori, le donne sono rispettivamente 5 e 15.

Soddisfazione

La consigliera alle pari opportunità della provincia di Nuoro, Lorena Paola Urrai, plaude al grosso risultato: «Sono numeri che superano le aspettative ma è anche vero che in altri Comuni nuoresi sono presenti molte donne, che investono di più in formazione, come dicono i numeri. Un plauso alla segretaria comunale, Alessandra Pistis, che è sempre molto attenta al tema delle pari opportunità». E prosegue: «Accade anche nella pubblica amministrazione che le donne guadagnino di meno, bisogna intervenire a livello culturale perché le norme esistono ma non vengono applicate, l’Oms dice che ci vorranno 150 anni per arrivare a una reale parità. Lanusei è un’eccellenza, nelle altre strutture nelle figure apicali le donne rappresentano solo il 30 per cento. In Ogliastra abbiamo un’unica sindaca donna e questo la dice tutta. Per questo è in partenza la formazione agli enti locali per l’applicazione di tutte le norme del codice delle pari opportunità».

Il sindaco

Il primo cittadino, Davide Burchi, guarda alla situazione di Lanusei come una tendenza a livello nazionale. «Sicuramente non c’è un problema d’accesso – spiega – forse una dinamica sociale complessiva che si sta affermando in diverse professioni e che investe anche il Comune di Lanusei. Non mi stupisce la tendenza. Può essere che il turn over degli ultimi anni abbia determinato questa differenza che a stretto giro contagerà tutta la Penisola. Già da un po’ è presente una predominanza femminile, da noi non c’è un problema di genere di nessun tipo. I dipendenti sono tutti uguali e cerchiamo di metterli nelle migliori condizioni possibili, ed è importante perché rendono di più». Il suo braccio destro, Maria Tegas, nella vita fa la geologa e si focalizza sulle professionalità tecniche inserite in comune. «I numeri sono più che positivi. Nel caso del Comune di Lanusei è un vanto che siano alte professionalità a lavorare all’interno degli uffici, le competenze specifiche anche in materia tecnica che prima erano appannaggio degli uomini. Principalmente si parte sempre dalla competenza, non dal genere, però fa sicuramente piacere che si sia scardinato quel sistema che vedeva alcune professionalità essere rappresentate maggiormente dagli uomini. Nel nostro ufficio tecnico ci sono 5 donne a fronte dei 2 uomini. Sono lì perché sono brave e hanno capacità di organizzazione».