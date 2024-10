«Parità di genere, c’è ancora tanto da fare» 

Un documento in 53 punti, tra i quali quello che mette in evidenza che «nonostante gli sforzi e i progressi fatti dai membri del G7 per far avanzare la parità di genere, rimangono ancora sfide e divari significativi da affrontare, poiché nessun Paese al mondo ha ancora raggiunto la piena parità di genere».

La sfida è partita da Matera, dove ieri si sono conclusi i lavori del G7 Pari Opportunità. I ministri dei sette Paesi più industrializzati del mondo e la Commissaria europea per l’uguaglianza (la maltese Helena Dalli), nella dichiarazione hanno riaffermato il loro «impegno collettivo a proteggere, promuovere e realizzare i diritti di tutte le donne e le ragazze, porre fine a tutte le forme di violenza sessuale e di genere e a garantire l’empowerment delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità». Un focus particolare su istruzione e lavoro. Emma Marcegaglia ha sottolineato la necessità di «incoraggiare e sostenere il triangolo istruzione-ricerca-innovazione creando piattaforme di collaborazione tra le Università e le scuole superiori, anche rendendo accessibili online i corsi agli studenti di qualsiasi Paese G7». Perché, «l’istruzione è una pietra miliare anche per l’empowerment femminile». La ministra Eugenia Roccella ha detto che «la sfida delle pari opportunità, della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e quelle connesse dell’empowerment e della lotta alla denatalità, devono farci sentire tutti “ingaggiati”. Riguardano la libertà e la realizzazione di ciascuna persona, riguardano i connotati e il destino delle nostre società».

