«Parità, anche gli uomini discriminati» 

La Città metropolitana ha una nuova consigliera di Parità. È l’avvocata Rita Dedola, già assessora del Comune tra il 2019 e il 2022, la nuova titolare dell’organismo di garanzia contro le discriminazioni di genere sul lavoro. Insediata a febbraio con decreto della ministra Calderone, sarà affiancata dalla consigliera supplente Bruna Biondo, in precedenza componente della Commissione regionale per le pari opportunità.

Ieri la presentazione ufficiale a Monte Claro. L’Ufficio di parità assiste gratuitamente, sia in sede conciliatoria che giudiziale, chi ritiene di subire discriminazioni di genere da parte del datore di lavoro. Per le neo consigliere, la parola d’ordine è concretezza.

Una vera risorsa

«Saremo una risorsa effettiva e non solo uno strumento burocratico previsto per legge», ha affermato l’avvocata Dedola. Come prima iniziativa saranno convocati sindaci e assessori alle pari opportunità dei 17 comuni della Città Metropolitana, che dovranno stilare ogni anno una lista di azioni da svolgere per parificare il lavoro di lavoratrici e lavoratori.

Verrà poi creato uno sportello d’ascolto per avvicinare le persone all’organo e inserito un link nei siti istituzionali dei comuni per garantire un accesso immediato al servizio. «Da quando mi sono insediata a febbraio abbiamo già ricevuto segnalazioni da tre donne», ha raccontato la consigliera. «Due riguardavano discriminazioni per motivi di maternità, il terzo un caso di mobbing». Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo consiglieradiparita@cittametropolitanacagliari.it.

Percorso incompleto

Quello all’uguaglianza tra uomini e donne è un diritto costituzionale, sancito dall’Articolo 3. Eppure, la strada per una sua completa attuazione sembra ancora lunga. “Siamo indietro, non bisogna nascondersi dietro a un dito. Occorre fare un salto di qualità”, ha continuato Dedola. «Ecco perché con la consigliera supplente Biondo abbiamo deciso di lavorare in tandem. Non sarà la mia sostituta, ci divideremo i compiti per raddoppiare gli sforzi e il servizio». Servizio che non è pensato solo per le lavoratrici: «Anche gli uomini possono subire discriminazioni, a cominciare dalla questione del congedo di paternità, non paritario rispetto a quello delle donne», ha ricordato Biondo.

Presente anche la consigliera di Parità della regione, Maria Tiziana Putzolu, che non ha risparmiato critiche al lavoro di alcune colleghe. «Ci sono consigliere praticamente non pervenute o che hanno fatto pochissimo per combattere le discriminazioni, in alcune provincie non sono nemmeno state nominate». Putzolu invece auspica azioni concrete. «O i vari organismi operano in sintonia o parliamo del nulla, siamo al di sotto di tutto ciò che è necessario fare per una vera parità».

Dure anche le parole nei confronti della Commissione regionale per le pari opportunità. «Un organo inutile, che andrebbe abolito, una specie di gineceo composto da donne non elette a cui “magnanimamente” gli uomini danno accesso perché magari non hanno avuto accesso al Consiglio regionale».

