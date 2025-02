Paris in Discesa a 0”14 dal podio 

SAALBACH. «Il sogno è andato», ha ammesso amaro Dominik Paris, quarto e medaglia di cartone a soli 14 centesimi dal podio in discesa, come ne mancavano 16 dal bronzo iridato in superG. La dura legge dello sport e così a sorpresa lo svizzero Franio Von Allmen in 1’40”68 ha vinto l'oro nella tiratissima libera ai mondiali di Saalbach a conferma di una supremazia elvetica nella specialità. Franjo, 23 anni, sinora aveva ottenuto nella sua breve carriera un solo successo anche se nel prestigioso superG di Wengen e due secondi posti in libera. Argento al padrone di casa Vincent Kriechmayr in 1’40”92, poi l'altro giovane svizzero Alexis Monney, il vincitore di Bormio, in 1’40”99 a conferma della netta superiorità dei velocisti della confederazione con una nidiata di giovani talenti da far invidia. Per l'Italia è dolce amaro il quarto posto in 1.43.132: Domme si è fermato ai piedi del podio mancando il bronzo per 14 centesimi, dopo una gara tutta all'attacco. Lo può consolare il fatto di aver chiuso davanti al campione in carica, Marco Odermatt. «Il sogno è andato e mi dispiace soprattutto per i tifosi. Ma in quel passaggio mi è mancato lo spazio a causa di un dosso» le parole del velocista azzurro. Oggi a Saalbach si riposa, domani la nuovissima specialità della combinata a squadre, femminile. Ogni paese potrà schierare sino a quattro squadre composte da una liberista e da una slalomista. La somma dei tempi - una discesa e una manche di slalom - deciderà le medaglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA