02 febbraio 2026 alle 00:31

paris è secondo a crans montana 

CRANS MONTANA. «Ci sono». Bastano due parole a Dominik Paris per dire tutto rispetto alla sua condizione in vista delle Olimpiadi invernali, non fosse altro che le ha pronunciate dopo una grandissima prova nella libera di Crans Montana che ha chiuso al secondo posto alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen. Una gara in cui ha brillato tutta la squadra azzurra, con quattro atleti nei primi nove: Benjamin Alliod è arrivato quinto, Mattia Casse settimo e Florian Schieder nono. Certo, quando Paris, 36 anni, ha visto il tempo del grandissimo rivale svizzero Marco Odermatt, non si è trattenuto dall'esultare, vedendo concretizzarsi il suo successo n. 25 in Coppa del Mondo: «Si, un pensiero l'ho fatto quando ho visto Marco dietro di me. Ma sapevo che sopra c'era ancora Franjio e batterli tutti e due sarebbe stata durissima». E infatti il campione del mondo in carica, che a Crans aveva vinto l'anno scorso, si è preso la vittoria, precedendolo di 65 centesimi. «Sono molto felice comunque ed in fiducia per le Olimpiadi. Sto benissimo e sono scorrevole. Quando scio come so, allora ci siamo», ha comunque affermato Paris, che già guarda alla libera olimpica, in programma sabato prossimo sulla “Stelvio” di Bormio, in cui «mi sento a casa», visto che vi ha vinto a ripetizione.

