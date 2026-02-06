VaiOnline
Sinnai.
07 febbraio 2026 alle 00:28

Pariglie, via libera ma c’è l’incognita del decreto sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È considerato fra i più antichi della Sardegna. Il calendario delle manifestazioni del Carnevale di Sinnai, previste dal 21 febbraio al primo marzo, è già pronto: prevede le sfilate di maschere e carri allegorici. E, poi, Is cerbus, le tipiche maschere equestri documentate già dal 1892, come ricorda la fonte storico-documentaria del Museo e Archivio Storico di Sinnai, la pentolaccia e le pariglie, programmate per il 21 febbraio. Ospiti, l’Associazione Cavalieri San Ranieri e le pariglie di Oristano, Bonnanaro, Castiadas, Sedilo e Fonni.

Preoccupazione per il decreto Abodi sulla sicurezza nella corsa e l’imposizione del casco per i cavalieri? «La Pro Loco e l’amministrazione comunale – dice la presidente Paola Asuni - abbiamo inserito in calendario anche le pariglie. Al momento non mi risultano problemi. Se sorgeranno e se saranno insuperabili, faremo di conseguenza, con una grande pentolaccia».

L’assessore alle Tradizioni popolari Maurizio Boassa dice che «le gestione del Carnevale è in mano alla Pro Loco. L’evento sarà organizzato secondo le regole che ci verranno dettate dalle autorità competenti».

Per la minoranza, Roberto Loi «dice si all’evento. Le pariglie fanno parte della storia del carnevale sinnaese e bene fanno Comune e Pro Loco a proporle. Sono vicino a quei cavalieri che oggi contestano il decreto Abodi: il casco protettivo che si vuole imporre, può diventare una insidia nel al momento delle acrobazie in corsa». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il sindaco di Orgosolo, Mereu: assurdo che la politica ignori le 211mila sottoscrizioni

«L’Isola esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà»

Appello alla Regione: impugni la legge nazionale di dicembre 
Alessandra Carta
Le competizioni.

Parte la corsa all’oro: c’è la discesa libera

L’Italia a Bormio spera in Franzoni e Paris Domani tocca a Goggia e (forse) Brignone  
Università

«Dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare»

Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole 
Caterina De Roberto
Novara

Pestato dai genitori per i voti, si rivolge all’IA

Padre e madre, originari del Bangladesh, denunciati dalla polizia per maltrattamenti 