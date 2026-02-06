Pariglie, via libera ma c’è l’incognita del decreto sicurezza 

È considerato fra i più antichi della Sardegna. Il calendario delle manifestazioni del Carnevale di Sinnai, previste dal 21 febbraio al primo marzo, è già pronto: prevede le sfilate di maschere e carri allegorici. E, poi, Is cerbus, le tipiche maschere equestri documentate già dal 1892, come ricorda la fonte storico-documentaria del Museo e Archivio Storico di Sinnai, la pentolaccia e le pariglie, programmate per il 21 febbraio. Ospiti, l’Associazione Cavalieri San Ranieri e le pariglie di Oristano, Bonnanaro, Castiadas, Sedilo e Fonni.

Preoccupazione per il decreto Abodi sulla sicurezza nella corsa e l’imposizione del casco per i cavalieri? «La Pro Loco e l’amministrazione comunale – dice la presidente Paola Asuni - abbiamo inserito in calendario anche le pariglie. Al momento non mi risultano problemi. Se sorgeranno e se saranno insuperabili, faremo di conseguenza, con una grande pentolaccia».

L’assessore alle Tradizioni popolari Maurizio Boassa dice che «le gestione del Carnevale è in mano alla Pro Loco. L’evento sarà organizzato secondo le regole che ci verranno dettate dalle autorità competenti».

Per la minoranza, Roberto Loi «dice si all’evento. Le pariglie fanno parte della storia del carnevale sinnaese e bene fanno Comune e Pro Loco a proporle. Sono vicino a quei cavalieri che oggi contestano il decreto Abodi: il casco protettivo che si vuole imporre, può diventare una insidia nel al momento delle acrobazie in corsa». (s. r.)

