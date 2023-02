Pariglie, tornano i “numeri” più antichi 

Da giorni sulla pista di Cort’e Baccas le pariglie offrono un gustoso assaggio dello spettacolo che migliaia di visitatori attendono di assaporare sul percorso di via Mazzini. È qui che i cavalieri, armati di coraggio, sfidano la forza di gravità cimentandosi in spericolate acrobazie. Cinquecento metri di sabbia da divorare con il cuore in gola per conquistare il pubblico e magari una delle prime posizioni nella classifica stilata dai giudici sul percorso. Quest’anno, però, nella graduatoria finale ci sarà una novità: un occhio di riguardo per i numeri “antichi”. In premiazione entreranno di diritto anche le migliori cinque evoluzioni legate alla tradizione: il centrale, i laterali e il ponte in sella. La proposta, lanciata nell’ultima assemblea dei cavalieri (aperta a un componente di ciascun terzetto), è stata approvata dalla Fondazione Oristano e dai giurati nell’ultima riunione.

I numeri

«Negli anni si sono perse un po’ le vecchie usanze e numeri sempre più temerari hanno preso il posto di quelli classici - spiega il presidente dell’associazione Cavalieri Ignazio Nonnis - Era necessario tutelare anche chi, pur non azzardando numeri volanti, saprà offrire una buona performance». I migliori cinque terzetti legati alla tradizione conquisteranno una posizione tra la decima e la quindicesima nel corteo dei cavalieri dell’anno successivo. «A patto, ovviamente, che la pariglia resti unita, regola che vale anche per i primi dieci in elenco» precisa Nonnis. I giurati dislocati sul percorso, dunque, dovranno stilare una graduatoria dei numeri “volanti” e una dei numeri “antichi”. Il risultato darà luogo ad un’unica classifica generale: il premio in denaro è riservato esclusivamente alle prime tre posizioni.

Le prove

Negli ultimi anni maestria e abilità non sono certo mancati ai cavalieri. Parola d’ordine: osare, anche se l’ultimo guizzo di Sartiglia nel 2020, prima della pausa forzata a causa della pandemia, aveva lasciato gli spettatori con l’amaro in bocca. L’unico brivido la domenica era stato quello di paura per l’infortunio costato caro a Salvatore Montisci, travolto dal cavallo dopo essere finito sulla sabbia. L’incidente aveva costretto il capocorsa Ignazio Lombardi a chiudere la giostra prima del tempo. Un brivido, stavolta di emozione, aveva invece percorso la schiena il martedì quando il terzetto composto da Michael Casula, Marco Pau e Roberto Volturo aveva regalato agli occhi estasiati del pubblico una mirabolante “piramide”. Chissà se qualcuno si azzarderà, tra una settimana, a regalare un numero così spericolato. Sulla pista di Cort’e Baccas per il momento si sono visti numerosi tre su tre, qualcuno con variante; qualche pariglia ha offerto un assaggio di “verticale aerea” e non è mancato neppure qualche “ponte volante”. Tra i 117 cavalieri che comporranno il corteo guidato da Danilo Casula, nella giostra appannaggio dei Contadini, e da Giampaolo Mugheddu, capocorsa designato per il premio dei Falegnami c’è voglia di riscatto.