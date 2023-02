Pariglie sospese, Adiconsum scrive al Garante 

Le domande sono due: i diritti degli spettatori che hanno acquistato i biglietti per assistere alle Pariglie sono stati lesi? E ancora: il regolamento della vendita dei biglietti della Fondazione Oristano è rispettoso delle norme e dei diritti dei consumatori? Per avere delle risposte bisognerà attendere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla quale l’Adiconsum regionale ha chiesto di esprimersi dopo il “pasticcio” delle pariglie di domenica scorsa.

L’Adiconsum contesta i ritardi accumulati durante la giornata che non hanno permesso al pubblico di assistere alla manifestazione fino alla fine. La corsa infatti, causa buio, è stata chiusa dalle forze dell’ordine prima del previsto.

«La manifestazione delle Pariglie è iniziata alle ore 17.55 e, dunque, con grave ritardo rispetto all’orario previsto - si legge nel documento. La Corsa è stata chiusa alle ore 18.40 per motivi di sicurezza. Il ritardo ha comportato una forte compressione della durata dello spettacolo con cessazione anticipata dello stesso. Il regolamento prevede il rimborso solamente nel caso in cui la sospensione dello spettacolo avvenga prima della corsa di 10 pariglie, peraltro con la sola riduzione del 50% sul prezzo per l’acquisto di un biglietto per la manifestazione dell’anno successivo. Chiediamo quindi di voler verificare il caso specifico. E se fossero lesi i diritti dei consumatori di assumere tutte le iniziative al fine di sanzionare i comportamenti illegittimi».

