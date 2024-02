Pariglie, pochi brividi ma tanti applausi 

Per l’adrenalina, quella vera, bisognerà attendere ancora 24 ore. In via Mazzini il primo atto delle pariglie non toglie il fiato: regala qualche acrobazia da incorniciare, ma scivola via tra galoppi composti e molti “tre su tre”, prima di congedarsi senza che una dozzina di terzetti potesse esibirsi per la scarsa visibilità. Poco meno di un’ora di spettacolo lungo il percorso che, dopo tanti anni, si è presentato al pubblico spoglio delle tribune. Tutti in piedi dietro le transenne di quei 500 metri di asfalto ricoperto di sabbia per assaporare maestria e abilità dei 126 cavalieri.

L’arrivo

Sono le 17.15 quando Giovanni Utzeri, accompagnato dai suoi scudieri Andrea Zucca e Paolo Faedda, si presenta alla folla, preceduto dai musici e dal gremio. La prima uscita da Su Brocci è la loro e, come da copione, non prevede evoluzioni: il capocorsa tiene le mani sulle spalle dei compagni e si gode il calore della via. L’immagine si ripete quando dal portico spuntano Fabrizio Manca, Corrado Massidda e Ignazio Lombardi, protagonisti della giostra che domani sarà organizzata dal gremio dei Falegnami.

In pista

Laterali in piedi per la pariglia composta da Elisabetta Sechi, Giovanni Serra e Cristian Pisano ma a scatenare gli applausi del pubblico ci pensano un attimo dopo Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura. I due esterni ci mettono un attimo a balzare sulla sella del cavallo e l’amazzone in un lampo e già sulle loro spalle a formare un perfetto ponte.

Ci provano anche Micheal Casula, Roberto Volturo e Marco Pau a mettere in piedi un numero volante, ma alla fine si accontentano del tre su tre. Stessa figura proposta pochi attimi dopo da Antonio Giandolfi, Salvatore Aru e Stefano Spiga, con la variante del centrale girato. Tutti e tre in piedi sulla groppa mentre il cavallo galoppa potente anche Daniele Mattu, Alessio Piras e Cristian Sarais.

Bisogna pazientare fino agli squilli di tromba che annunciano la discesa di Davide Fiori, Rodolfo Manno e Giunluca Fais per un nuovo sussulto: il secondo ponte aereo che scalda il pomeriggio inoltrato ormai gelido. Poi molti tentativi di figure appena accennate e qualche “cass’e fui”, cavalli al galoppo non appaiati. Buone le esecuzioni di “tre su tre” proposte da Francesco Carboni, Paolo Soddu e Salavtore Montisci, dal terzetto composto da Claudio Tuveri, Fabrizio Pomogranato e Alberto Carta e ancora da Sergio Ledda, Matteo Licheri e Federico Fenu.

La difficoltà

La partenza è difficoltosa per la pariglia con i numeri di testiera 70, 71 e 72. Il cavallo di Paolo Pippia è nervoso, ma lui con estrema dolcezza lo accarezza e lo tranquillizza. L’orologio però è tiranno e alle 18.10 su via Mazzini, complice la giornata nuvolosa cala il buio: troppo pericoloso andare avanti.

Si chiude

La decisione del capocorsa è difficile, sotto il portico di Su Brocci ci sono ancora tredici pariglie che attendono il loro momento. Alla fine prevale la prudenza, la corsa si chiude con sa remada della pariglia di testa. Appuntamento a domani.

