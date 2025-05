Pariglie,  domenica la grande festa 

Tutto pronto per l’edizione 2025 delle “Pariglie palmaresi”. Domenica l’appuntamento, giunto alla 26esima edizione, organizzato dalla associazione Pariglie palmaresi, con il patrocinio del Comune. L’evento che conclude le festività del patrono sta molto a cuore alla comunità, fortemente devota a Sant’Antioco, patrono del paese: come da tradizione le corse si svolgono tre settimane dopo Pasqua.

La manifestazione inizierà alle 14.30 con la sfilata dei cavalieri, accompagnata dai gruppi folk di Sardara e Oristano e dai tamburini e trombettieri del gruppo “Città di Oristano”. Alle 15 il via a sa “Cursa a is tres aneddus” e, a seguire, l’esibizione delle pariglie che si terranno lungo lo sterrato di via Gramsci, teatro dell’evento dal 2015 (prima le pariglie si svolgevano in via Pauli Majori). Il capocorsa sarà Lorenzo Carboni, affiancato da Matteo Atzei e Marco Bardino. ( g. pa. )

