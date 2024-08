Pariglias de Santu Antinu, oro per Noragugume e Norbello 

La 52esima edizione di “Sas pariglias de Santu Austinu” non ha tradito le attese. La borgata campestre tanto cara agli abbasantesi è stata come sempre presa d' assalto da migliaia di appassionati che non sono voluti mancare ad uno degli appuntamenti equestri più attesi ed apprezzati dell’Isola. Spettacolo ed evoluzioni (senza incidenti) hanno caratterizzato un evento che continua ad avere il suo immutato fascino nonostante il mezzo secolo di vita. Oltre agli spericolati passaggi nella pista sistemata a due passi dal parco comunale, molto belli erano anche i costumi dei protagonisti e le bardature dei cavalli. Ottima l’organizzazione dei ragazzi della Leva 1984, che insieme alla Pro Loco e all’amministrazione comunale si sono occupati della sicurezza e di accogliere il pubblico.

Lo speaker Dino Murgia ha scandito alla perfezione i tempi della manifestazione e un ricordo è andato in maniera spontanea a Efisio Licheri, deceduto due anni fa. Fu indimenticato e stimato priore nel 1970 quando per la prima volta si corsero le pariglie di Sant'Agostino.

I premi della giuria sono andati come migliore pariglia a Noragugume, posto d'onore per Norbello 2, al terzo posto Fonni 2. Ancora Noragugume sul podio per la migliore bardatura e la coppia a cavallo. Norbello 2 invece trionfa ancora come migliore evoluzione con protagonisti Pietro Tola, Marco Milia e Daniele Porcu.

RIPRODUZIONE RISERVATA