Parigi si prepara a una domenica ad alto rischio 

Parigi. Guerra di nervi, clima di violenza nelle strade, aggressioni e provocazioni: a due giorni dal ballottaggio che - con ogni probabilità - è destinato a produrre un panorama politico di ingovernabilità, sale la tensione in Francia. Marine Le Pen e Jordan Bardella, dopo lo tsunami di voti a loro favorevole di domenica scorsa e il contro-tsunami delle 220 astensioni del Fronte Repubblicano anti-Rn, si dicono ancora certi della maggioranza assoluta. Un’eventualità contro la quale è sceso in campo a gamba tesa Kylian Mbappé dal ritiro dei Bleus in Germania: «È urgente andare a votare, non si può lasciare la Francia in mano a certa gente». Nonostante timori e speranze, la maggioranza assoluta per il Rn a quota 289 appare un miraggio e si profilano scelte inedite: un accordo di coalizione, senza le estreme, oppure addirittura un governo tecnico, formula talmente sconosciuta in Francia. Le Figaro ieri ha dedicato una pagina ai casi più recenti in Italia, da Ciampi a Draghi, per spiegarla ai suoi lettori. La tensione della politica si trasmette alle strade e alle piazze, dove per domenica sera l’allerta per possibili reazioni violente di manifestanti dell'ultradestra e dell'ultrasinistra hanno spinto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, a predisporre uno schieramento di forze dell'ordine inedito, 30.000 fra poliziotti e gendarmi, 5.000 nella sola Parigi. Allarme anche per diverse aggressioni a personalità o semplici militanti in campagna elettorale, e sospetti per un tweet del ministero degli Esteri russo di sostegno a Marine Le Pen. Che però lo liquida come “provocazione”, ipotizzando «un’ingerenza».

