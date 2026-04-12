Parigi Roubaix da leggenda: van aert sprint su pogacar 

Roubaix. Otto anni di attesa, di tentativi, di sfortuna, delusioni e anche dolore, ma finalmente Wout Van Aert è riuscito nell'impresa tanto inseguita, vincere la Parigi-Roubaix. In una edizione che aveva due soli favoriti, Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, a conquistare il successo nell'Inferno del Nord, la regina delle classiche, è stato finalmente il belga, l’eterno secondo della Visma-Lease a Bike. E se Van der Poel (Alpecin), che cercava il quarto successo di fila al velodromo, è stato frenato da due forature, il campione del mondo sloveno ha invece dovuto invece inchinarsi al belga nello sprint a due, dovendo rimandare ancora la conquista dell'unica Monumento che manca nel suo palmares, dopo aver a sua volta rimontato due volte per aver bucato. L'anno scorso, al suo esordio, era stato Van der Poel a batterlo, stavolta ha trovato sulla sua strada un altro campione che a 31 anni ha coronato un sogno.

Le lacrime che Van Aert si è lasciato sfuggire al traguardo danno la misura della sua emozione per aver raggiunto la vittoria in uno dei “monumenti” sul pavé che sognava fin da bambino: gli manca il Fiandre. Il corridore della Visma ha vissuto innumerevoli delusioni, cadute e infortuni negli ultimi anni, in particolare alla Roubaix, dove è arrivato secondo nel 2023, terzo nel 2024 e quarto l'anno scorso, costretto ad assistere al tris di van der Poel. Questa volta, quella sfortuna che sembrava essergli appiccicata addosso si è invece accanita sull'olandese, il fuoriclasse del ciclocross che sa domare come pochi il fondo impossibile di questa corsa. Nell'attraversare la foresta di Arenberg, ha subito una foratura e ha perso tempo nel recuperare una bici adatta, scivolando a 2’ dagli altri favoriti. Un distacco che nonostante gli sforzi non è più riuscito a colmare, costringendolo ad accontentarsi del quarto posto, a 13” dietro Jasper Stuyven (Lotto Soudal). Due forature anche per Filippo Ganna, che era riuscito a unirsi al treno dei migliori.

Ganna nel 2016 aveva vinto la gara “Espoirs” (Under 23), impresa riuscita ieri a Davide Donati (Red Bull-Bora Rookies): il bresciano si era segnalato vincendo due tappe (Carbonia e Olbia) al Giro della Sardegna.

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