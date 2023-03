Parigi, referendum sui monopattini a nolo 

PARIGi. «Favorevole o contrario ai monopattini a noleggio a Parigi?»: questo il quesito a cui sono chiamati a rispondere i cittadini della capitale francese in un referendum indetto per domani dalla sindaca socialista, Anne Hidalgo. Ma ieri era soprattutto l’affluenza l’incognita di una consultazione che riguarda potenzialmente 1,3 milioni di elettori, ma non sembra suscitare grande interesse. «Poco importa il numero di votanti – si è difesa Hidalgo, bersagliata dalle opposizioni – Gli strumenti della democrazia partecipativa migliorano utilizzandoli". Sul quotidiano Le Parisien il 15 febbraio Hidalgo si era detta personalmente per un divieto dei monopattini elettrici in sharing. «Ma rispetterò il voto dei parigini», ha assicurato. Intanto gli oltre 800 dipendenti dei tre principali operatori del settore attivi in città - Dott, Lime e Tier - temono per il loro posto di lavoro. Nella capitale francese gli incidenti legati all’uso del monopattino sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni. Tra le vittime anche Miriam, una 31enne toscana che il 14 giugno 2021 fu travolta e uccisa da due ragazze che non fermarono per soccorrerla. Monopattini selvaggi in corsa sui marciapiedi, ma anche ciclisti che sfrecciano oltre il semaforo rosso o pedoni che attraversano in mezzo alla strada lontano dalle strisce.

