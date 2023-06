Parigi, ragazzo ucciso dalla polizia  

Parigi. Freddato a colpi di pistola, con una pallottola al torace, per non essersi fermato a un posto di blocco della polizia. C'è rabbia e sgomento in Francia per la morte di Nael, un adolescente di 17 anni ucciso martedì dal fuoco di un agente a Nanterre, alle porte di Parigi, scatenando la rivolta delle banlieue e le reazioni dei massimi vertici dello Stato: dal presidente Emmanuel Macron fino alla premier Elisabeth Borne e alla star dei Bleus Kylian Mbappé.

Nel Comune alle porte della capitale incidenti sono andati avanti tutta la notte dopo la morte del minorenne che era alla guida (senza patente) di un Suv Mercedes noleggiato e si è ribellato ad un controllo della polizia che lo aveva fermato. Quanto accaduto a Nanterre è inspiegabile e ingiustificabile, ha deplorato Macron, evocando il cordoglio di tutta la nazione ed esprimendo rispetto e affetto per la famiglia di Nael. In un tweet, il presidente ha poi detto che spetta ora «alla giustizia stabilire la verità e individuare le responsabilità. Auspico che questo lavoro possa concludersi rapidamente. In un tale contesto, ciò di cui Nanterre e la Nazione hanno bisogno sono il rispetto e la calma».

«Sento dolore per la mia Francia»: è stata la reazione su Twitter di Mbappé, che ha parlato di «situazione inaccettabile». Mentre la gauche denuncia una 'americanizzazione' della polizia la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha invitato alla prudenza. E attacca Macron. «Atto ingiustificabile? Atto inspiegabile? La risposta spetta alla giustizia», ha ammonito l'esponente della Fiamma tricolore francese, definendo irresponsabili le parole del capo dello Stato. Le immagini scioccanti diffuse sui social network di un poliziotto che spara ad un adolescente e lo uccide «mostrano un intervento che chiaramente non è conforme alle regole di ingaggio delle nostre forze dell'ordine», ha affermato da parte sua la premier Elisabeth Borne. Le immagini lasciano pensare che il quadro di intervento legale non sia stato rispettato». Dopo un colloquio in mattinata con il sindaco di Nanterre, Patrick Jarry, la capa dell'esecutivo ha invocato una «esigenza assoluta di verità», anche per consentire «alla calma di prevalere sulla collera».

Pure il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, solitamente molto vicino alle forze dell'ordine, ha parlato di «immagini estremamente scioccanti» commentando il video pubblicato sui social in cui si vede l'agente (attualmente posto in stato d'arresto) puntare l'arma contro il giovane prima di aprire il fuoco, ed ha rinviato alla «verità dell'inchiesta della magistratura». Intanto, circa 2.000 agenti sono stati schierati nelle banlieue per prevenire nuove rivolte urbane. Secondo Darmanin, 31 persone son o state fermate, 25 gli agenti lievemente feriti e una quarantina di auto incendiate.

