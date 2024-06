Parigi, Paolini ai quarti 

Parigi. Il duello a distanza per il trono di numero 1 mondiale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner continua a Parigi. Ieri il serbo che deve almeno arrivare in finale (se Sinner esce oggi) o vincere il torneo (ma non contro l’italiano) per difendere il primato, ha rischiato seriamente di cedere al rivale l’ambita posizione. Invece si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros vincendo una vera e propria maratona contro l'argentino Francisco Cerundolo e un fastidio al ginocchio che ha compromesso parte dell'incontro. Nole si è imposto con il punteggio di 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 in oltre 4 ore e mezza di gioco, dimostrando perché è da tanti anni al vertice del tennis mondiale. «Vi ringrazio, perché quando tutto stava crollando mi avete dato un’energia enorme e le cose sono cambiate», ha detto in francese al pubblico del “Philippe Chatrier” al termine della battaglia.

Tocca a Jannik

Adesso cominciano i quarti di finale e non ci sarà Daniil Medvedev. Il russo, numero 5 del mondo, si è arreso in quattro set (4-6, 6-2, 6-1, 6-3) all’australiano Alex De Minaur, 11, dopo aver chiesto due volte l’intervento medico per problemi prima al piede destro, poi all’addome. Oggi alle 14.15 Jannik Sinner si metterà ulteriormente alla prova contro il bulgaro Grigor Dimitrov, decimo giocatore della classifica, decisamente più pericoloso del francese Corentin Moutet battuto domenica. In serata, Stefano Tsitsipas (9) misurerà la temperatura a uno dei grandissimi favoriti, il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz. Tutti attendono un nuovo capitolo della sfida tra Sinner e Alcaraz ma prima di poter disputare la nona sfida tra loro a livello Atp (bilancio 4-4) entrambi dovranno sudare e parecchio.

Brava Jasmine

In attesa di Sinner, l’Italia applaude il cammino di Jasmine Paolini che è a sua volta approdata ai quarti di finale. La tennista toscana (di Bagni di Lucca), n.15 del ranking, ha superato in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-0 6-1, in poco meno di due ore di gioco, la russa Elina Avanesyan, n.70 del ranking. Nei quarti per la numero uno azzurra ci sarà la sfida contro la kazaka Rybakina (n.4), che ha battuto l'ucraina Svitolina (n.15). «Felice di essere nei quarti in uno Slam», ha esultato. «È stata una partita molto dura, lei gioca bene qui, lo ha fatto anche l'anno scorso. All'inizio è stato difficile perché le condizioni erano un po' diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni, ma alla fine penso di aver fatto un buon lavoro». A 28 anni, è arrivata per la prima volta ai quarti del Roland Garros e non nasconde l'entusiasmo. «Sono piccolina ma cerco di combattere su ogni singolo punto, di dare sempre il 100%, di lottare. Il segreto? Ora credo più in me stessa».

Doppio

Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per i quarti del doppio maschile battendo per 6-3 6-4 gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. I due azzurri affronteranno le teste di serie numero 3 del torneo Rajeev Ram e Joe Salisbury. Bolelli e Vavassori, che hanno iniziato l'anno raggiungendo la finale del doppio agli Australian Open, sperano di potersi ripetere su alti livelli e rappresentare l'Italia a Parigi 2024 per vincere una medaglia olimpica.

Infine, nel secondo turno del tabellone maschile Juniores, l’algherese Lorenzo Carboni è in rotta di collisione con il sedienne ceco Maxim Mrva, numero 8 del tabellone.

RIPRODUZIONE RISERVATA