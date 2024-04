«Parigi? No, la nostra casa è Cuglieri» 

Inviata

Cuglieri. Il ritrovo è in piazza Carlo Alberto, dove i tavolini di un bar li accolgono ogni mattina per un caffè e per decidere dove e come proseguire il resto della giornata. Sembra incredibile, eppure a Cuglieri oltre sessanta francesi da qualche tempo hanno deciso di stabilire nel centro storico la loro seconda dimora. Per alcuni è diventata addirittura la prima, hanno lasciato casa e lavoro a Parigi e si sono trasferiti qui.

Un’altra realtà

Il suo nome tradisce le origini italiane ma Eva Macchi, 52 anni, arriva dalla capitale francese; col marito Massimiliano Marraffa, fotografo di 56 anni, e i tre figli ha deciso di trasferire a Cuglieri vita e lavoro. Ormai dieci anni fa. «Siamo arrivati in vacanza e da subito ci siamo sentiti come a casa» racconta la pedagogista 52enne. «Con una piccola cooperativa, Ora blu lab, organizziamo mostre e laboratori, passeggiate per far conoscere e fotografare il territorio ai visitatori». I suoi occhi azzurri si illuminano quando spiega che a Cuglieri ha trovato la serenità che a Parigi non aveva, qui si è subito sentita a proprio agio. La stessa sensazione percepita anche dalla giornalista di Radio France, Isabelle Delaude, 65 anni di Tolosa, da poco in pensione. «Undici anni fa ho deciso di acquistare casa qui» racconta mentre mostra la sua seconda dimora. Una costruzione totalmente rimaneggiata, grazie alla firma sapiente di un architetto, con una splendida terrazza che si affaccia sui tetti del paese e apre un panorama mozzafiato sulla basilica. «Ciò che mi ha colpito di questo luogo è l’autenticità e la riservatezza di chi ci abita; ho trovato disponibilità e generosità». Poi un appunto negativo. «Architettonicamente il paese è un pizzico disordinato ma il panorama sulla basilica è meraviglioso. Per non parlare della cucina, davvero speciale».

Il paese

La comunità transalpina ha trovato un’accoglienza straordinaria. È palpabile se si fa un giro per il centro storico: i saluti dai balconi, le chiacchiere al volo mentre si passeggia e la spesa nel negozio di alimentari di Andreina Chessa: «Grazie a loro tante case disabitate hanno ripreso a vivere». Ma soprattutto «stanno dando respiro al commercio e all’edilizia» aggiunge Marcello Mette, dal suo bar. «Qui i francesi sono i benvenuti» commenta Luigina Pinna, 86enne, mentre fa la spesa. Le fa eco il commerciante Edoardo Farina: «Apprezziamo come si sono integrati perfettamente nel paese».

C’è da imparare

Le tradizioni, il modo di affrontare la vita e le difficoltà quotidiane. In poche parole sono gli aspetti che hanno colpito tanti francesi che hanno deciso di acquistare casa nel Montiferru. «Adoro trascorrere qui buona parte dell’anno per una ragione: è importante essere e non avere» spiega Bernadette Vizioz, 75 anni, con alle spalle un lavoro nelle pubbliche relazioni che l’ha portata in giro per il mondo. Per poi scegliere a Cuglieri la sua seconda dimora. «Esattamente 15 anni fa» dice nella sua casa che ospitava un caseificio, trasformato in ogni angolo in una splendida abitazione. Con immancabile terrazza per accogliere amici e cenare. Paul Pegouan, 69 anni, direttore artistico di un festival musicale a Tolosa, lancia un appello agli amministratori: «Credo sia necessario trovare un modo per incentivare l’acquisto di case disabitate e ce ne sono tante. Un po’ come accade in altri centri dell’Isola».

