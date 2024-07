Parigi indossa i 5 cerchi 

Parigi. Olimpiade numero 33, la terza parigina (come Londra e come sarà Los Angeles nel 2028), cent’anni dopo l'ultima: 1924 (VIII Giochi estivi). Saranno 41 i siti olimpici e 22 quelli paralimpici tra Parigi, le regioni francesi e i territori d'oltremare. Gli eventi sono 329 con 10mila 500 partecipanti per 206 delegazioni, 22 sport paralimpici per 4400 atleti di 184 paesi.

Il villaggio

Il villaggio olimpico e paralimpico, finiti i Giochi sarà un nuovo quartiere, Seine-St.Denis, estremamente moderno ed ecologico anche dopo aver piantato 9000 alberi per 2600 abitazioni e 6000 residenti. Il cuore di Parigi farà da scenario ai Giochi e i luoghi simbolo della città faranno parte dell'intera mappa olimpica. La cerimonia di apertura venerdì sarà qualcosa di mai visto prima, mentre per la prima volta nella storia delle Olimpiadi gareggerà un numero esatto di atleti maschi e femmine: 5.250 uomini e 5.250 donne si sfideranno dal 26 luglio all'11 agosto.

Non solo città

Il 26 luglio, oltre mezzo milione di persone assisterà alla prima cerimonia all'aperto dei Giochi. Gli atleti sfileranno infatti su delle imbarcazioni - una per ogni delegazione - attraversando tutto il centro della città, sede principale dei Giochi per 16 giorni, lungo un percorso di 6 km, che si concluderà davanti al Trocadéro. I Giochi si svolgeranno in diverse località intorno a Parigi, come les Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne e Seine-Saint-Denis. Tuttavia, i Giochi di Parigi 2024 si estenderanno a molte altre aree della Francia, con il torneo di calcio che si disputerà in altre sei città (Bordeaux, Nantes, Lione, Saint-Etienne, Nizza e Marsiglia), la vela che si svolgerà a Marsiglia e il surf che si terrà nel sito di Teahupo'o a Tahiti, l'isola più grande della Polinesia Francese, distante più di 15.000 km da Parigi, diventando così l'evento olimpico più lontano che si terrà al di fuori della città ospitante

Campi monumentali

A differenza dei progetti urbanistici realizzati abitualmente per i Giochi che prevedono la creazione del villaggio olimpico in periferia o al di fuori del perimetro urbano, le Olimpiadi di Parigi saranno nel cuore della città, dei suoi monumenti e della sua storia, con gli eventi sportivi collocati a corollario della glorificazione della sua bellezza. L'intera città sarà una sorta di Parco Olimpico.

Ecologia e polemica

I Giochi di Parigi si candidano ad essere anche ecologicamente responsabili, i primi a rispondere agli standard indicati dall'Accordo di Parigi, con una riduzione del 55% delle emissioni di CO2 rispetto alle precedenti edizioni. L'80% di queste strutture si trova entro 10 km dal villaggio olimpico, il che limiterà di molto gli spostamenti. Un altro aspetto sostenibile riguarda il cibo, che sarà al 100% locale, biologico e certificato. In quest’ottica si inquadra la scelta di non mettere condizionatori d’aria nelle palazzine. Una scelta che ha subito causato proteste tra le prime delegazioni arrivate al villaggio atleti. Nonostante la presenza del sistema di raffreddamento a pannelli degli edifici che garantirebbe la geotermia inversa (e 6 gradi in meno rispetto all'esterno), che in Francia è presente perfino al Louvre, e quella nelle camere di alcuni ventilatori “puntati” sui letti, il caldo si è fatto subito sentire. Il comitato olimpico del Brasile prima ha protestato, poi (come gli Usa), ha deciso di affittare 130 condizionatori per una spesa totale di 39mila euro, ricordando che a Parigi l'anno scorso, in questo periodo, in alcuni giorni la temperatura diurna è arrivata sino a 40°.

