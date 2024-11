Parigi e Londra riparlano di inviare soldati in Ucraina 

Bruxelles. La possibilità d’inviare truppe europee in Ucraina, specialmente se Donald Trump ridurrà l’impegno degli Stati Uniti, torna ad animare il dibattito. Con la differenza che insieme alla Francia - che per prima aveva ventilato l’ipotesi - ora c’è la Gran Bretagna, che anzi sarebbe la più volenterosa. Parigi e Londra sarebbero le azioniste di maggioranza dell’iniziativa, alla quale si aggiungerebbero altri Paesi sulla stessa linea d’onda. Perché la situazione è seria, oltre che fluida.

La Nato, ad esempio, sta incoraggiando gli alleati a «cambiare i modelli» di formazione dei soldati perché «servono più uomini» per affrontare la mutata realtà di sicurezza in Europa. Con la leva che, ormai, non è più un tabù in vari membri dell’Ue. Una «fonte britannica» ha confidato a Le Monde che «discussioni sono in corso fra il Regno Unito e la Francia sulla cooperazione in materia di difesa, in particolare con l’obiettivo di creare un nocciolo duro fra alleati in Europa, centrato sull’Ucraina e la sicurezza europea in senso ampio». Pur in assenza, per il momento, di decisioni ufficiali, il quotidiano parla di «proposte sul tavolo» al ministero della Difesa, come quella della società Défense Conseil International (Dci), il principale operatore del ministero delle forze armate che si occupa dei contratti di export di armamenti francesi. Dci sarebbe dunque «pronta a proseguire, in Ucraina, la formazione di soldati ucraini, come fa già in Francia e in Polonia. Potrebbe così, in caso di necessità, assicurare la manutenzione degli equipaggiamenti militari francesi inviati a Kiev».

L’Italia, attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ribadito che non invierà soldati a combattere in Ucraina.

