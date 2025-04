Parigi e Londra guidano l’ala dura, Roma cauta 

Il primo vero round tra i 27 si avrà domani in Lussemburgo, alla riunione dei ministri del Commercio: solo allora la Commissione capirà quanto sono ampie e pericolose le divisioni interne che possono minare la risposta europea ai dazi di Trump. Il rischio c’è, eccome. Di fronte ad una Ursula von der Leyen attendista, e a Paesi come l’Italia che spingono sulla strada del dialogo, sta emergendo rapidamente un fronte dei falchi, pronto a dare una risposta forte a Trump. Una risposta forse più politica che commerciale, ma che in tante capitali ormai è considerata come inevitabile. I dazi americani al 20% contro l’Ue dovrebbero scattare mercoledì. Nello stesso giorno Bruxelles risponderà alle tariffe messe in campo da Washington su acciaio e alluminio. Di lì in poi, l’Ue sarà chiamata a delineare la seconda fase della risposta. Le opzioni sono tante e, come hanno spiegato all’unisono Emmanuel Macron e Keir Starmer dopo il loro confronto, «nulla è escluso». Il presidente francese e il primo ministro inglese hanno consolidato un asse che, dal fronte ucraino, potrebbe essere replicato anche su quello dei dazi. E attorno a loro si muovono le capitali più irritate dall’attacco commerciale di Trump: Berlino e Madrid. Ma la Commissione studia i sostegni per acciaio, farmaceutica e automotive e predica prudenza, consapevole che Italia, Polonia, Repubblica Ceca spingono per la mano tesa all’amministrazione Usa. Ma il primo round, condotto dal commissario Ue Maros Sefcovic, sembra essere andato tutt’altro che bene.

