PARIGI, CHE FIGURA: LA sENNA è SPORCA 

Parigi. Pronti, partenza, via. Anzi no, è tutto rinviato. Iniziano malissimo i preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ad un anno dal via, quelle che dovevano essere le prove generali delle gare di nuoto sulla Senna si rivelano una figuraccia internazionale: il fiume è troppo inquinato e la Federazione mondiale di nuoto, dopo l'ennesimo rinvio, ha dovuto annullare la gara preolimpica in programma ieri nella capitale francese.

La qualità dell'acqua è «al di sotto degli standard accettabili», ha tuonato la Federazione. «Spiace per l'annullamento ma la salute degli atleti deve essere sempre la nostra principale priorità». Insomma una figuraccia e un tema di grande preoccupazione per i Giochi. La Senna, nelle intenzioni degli organizzatori dovrà essere il centro degli eventi olimpici, «uno stadio all'aperto». Ma la stessa federazione non ha nascosto i propri timori: «Dobbiamo continuare a lavorare con Parigi 2024 e le autorità locali per garantire che siano in atto solidi piani di emergenza per il prossimo anno». In sintesi, serve un piano B.

