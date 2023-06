Paride, il micio ferito da un collarino 

Paride ha una storia iniziata malissimo che merita un lieto fine. È il gattino in basso a destra ma quel che la foto non mostra sono i tagli provocati da un collarino di pelle che gli è stato chiuso intorno al collo prima di abbandonarlo. Alcune volontarie lo hanno trovato vicino a una colonia felina ad Assemini e portato in un rifugio dove sono iniziate le terapie. Per lui serve davvero un’adozione del cuore che potrà essere fatta subito se qualcuno se la sentisse di prenderlo con sé per proseguire le cure, in caso contrario verrà affidato quando starà meglio. Informazioni al 3939805500.

Cani

In alto a destra c’è Chopin, uno splendido cucciolo di tre mesi di taglia media. Per conoscerlo si può chiamare il 3477857905. In un rifugio del Cagliaritano vive anche Lord (in basso a sinistra): è un cane splendido di taglia grande e dal carattere buonissimo. Contatti al numero 3298277492.

Infine c’è Rey, un cucciolotto di sette mesi nato dall’incrocio tra un pinscher e un bassotto (foto in alto a sinistra). Pesa solo quattro chili ed è molto affettuoso. Per avere informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo alexvincy84@gmail.com.

Rifugi