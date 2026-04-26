pari villacidrese, ora gli spareggi 

Samugheo 1

Villacidrese 1

Samugheo (3-4-3) : Cabasino, Fernandez, Zucca, Cinà, Manca, S. Frongia, Erbì (6’ st Loreto), Gallon (43’ st Macis), Hurtado, M. Frongia (44’ st Fadda), Sardu. In panchina Carta, F. Demurtas, D. Demurtas, Pretta, Loi, Tatti. Allenatore Piras.

Villacidrese (3-4-3) : Doneddu, Caferri, Bellu, Saias (17’ st Pinna), Mascia (18’ st Melis), Laconi, Muscas (42’ st Lussu), Cirronis, Cappai (32’ st S. Demurtas), Paulis, Atzei. In panchina Riccio, Pintus, Cocco, Mereu, Figus. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Reti : pt 32’ Atzei; st 37’ Hurtado.

Note : ammoniti Erbì, Gallon, M. Frongia, Doneddu, Cirronis e S. Demurtas. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 150.

Samugheo. Termina in pareggio (1-1) la sfida tra Samugheo e Villacidrese. I padroni di casa salutano il proprio pubblico bloccando la terza forza del torneo che, dal canto suo, sarà ora attesa dai playoff. Partita gradevole. Gli ospiti partono forte, desiderosi di ottenere il massimo risultato, cogliendo l’incrocio dei pali al 17’ e un palo al 28’, con un gran tiro di Cappai. Al 32’ la Villacidrese sblocca il risultato con Atzei. Il Samugheo si riorganizza e al 34’ ha una buona occasione con Sardu, non concretizzata. Al 42’ potrebbe pareggiare Gallon su rigore, ma la sua conclusione è ribattuta dal portiere ospite. Nella ripresa le due squadre si ribattono colpo su colpo: l’undici di Piras va al tiro con Gallon (al 20’) e Loreto (al 25’), mentre la formazione di Mingioni coglie altri due legni (al 7’ e al 27’). Al 37’ è Hurtado che mette a segno la rete del definitivo 1-1, grazie a una bella e precisa punizione che non dà scampo a Doneddu. Nel finale nessuna delle squadre riesce a rendersi pericolosa e il risultato non cambia fino al triplice fischio finale. (g. pa.)

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