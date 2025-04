Pari-spettacolo tra Milan e Fiorentina 

Milan 2

Fiorentina 2

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Hernández; Fofana (35' st Bondo), Reijnders; Musah (23' pt Jovic), Pulisic (35' st Chukwueze), Leão; Abraham (5' st Gimenez, 35'st Joao Felix). In panchina Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Pavlović, Terracciano, Sottil. All. Conceição.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pongračić (27' st Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora (43' st Adli), Cataldi (14' st Ndour), Fagioli, Parisi (27' st Folorunsho); Gudmundsson (14' st Beltrán), Kean. In panchina Martinelli, Terracciano, Moreno, Richard- son, Zaniolo. All. Palladino.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel pt 7' Thiaw (aut.), 10' Kean, 23' Abraham; nel st 19' Jovic.

Milano. Una partita bella, ricca di gol (anche annullati) e di azioni da rete, ma che alla fine non rilancia il Milan in chiave europea: il pareggio (2-2) serve più alla Fiorentina che vinceva 2-0, con autogol di Thiaw e Kean. La Viola mantiene il vantaggio in classifica e recrimina per la rete di Dodò cancellata dal Var allo scadere per offside.

